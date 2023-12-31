Телемост с участниками СВО провели по инициативе главы Иркутской области

По инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, 30 декабря в Иркутске прошел телемост с участниками СВО. На это мероприятие были приглашены женщины, чьи мужья и сыновья в настоящее время находятся в зоне боевых действий.
— Игорь Кобзев также беседовал с военнослужащими и попросил их передать самые теплые пожелания своим сослуживцам. Все ждут их возвращения домой с победой, — говорят в пресс-службе правительства региона.
Во время общения военнослужащие выразили благодарность губернатору за организацию обратной связи. Участники мероприятия поздравили друг друга с предстоящими праздниками. Матери и жены напомнили бойцам, что они любимы и ждут дома, рассказали о своей жизни и поделились последними новостями.
Также на встрече обсуждались вопросы поддержки и гуманитарной помощи в зону СВО. В Приангарье проводится значительная работа по поддержке военнослужащих и их семей. Жители региона, общественные организации и бизнес активно собирают гуманитарную помощь и направляют ее на фронт.