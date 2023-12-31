Телемост с участниками СВО провели по инициативе главы Иркутской области

Также на встрече обсуждались вопросы поддержки и гуманитарной помощи в зону СВО. В Приангарье проводится значительная работа по поддержке военнослужащих и их семей. Жители региона, общественные организации и бизнес активно собирают гуманитарную помощь и направляют ее на фронт.