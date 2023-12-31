Усть-Илимск простился с двумя бойцами спецоперации

В Усть-Илимске 30 декабря простились с погибшими в зоне специальной военной операции Александром Бекетовым и Сергеем Лейманом. Военнослужащие погибли во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Мужчины до последней минуты оставались верны воинской присяге и своему долгу. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра города Анны Щекиной в соцсети ВК (12+).
Александр Бекетов родился в 1978 году в Читинской области. Затем он вместе с семьей переехал в Усть-Илимск, где получил образование в школе № 10. Срочную службу он проходил в в десантных войсках. Потом трудился рабочим. Сергею Лейману было 25 лет. Родился он в Усть-Илимске, в родном городе окончил школу № 15. После получил специальность автомеханика в техникуме и работал на городских предприятиях.
Власти выражают искренние соболезнования родных и близким погибших бойцов СВО.