Усть-Илимск простился с двумя бойцами спецоперации

Александр Бекетов родился в 1978 году в Читинской области. Затем он вместе с семьей переехал в Усть-Илимск, где получил образование в школе № 10. Срочную службу он проходил в в десантных войсках. Потом трудился рабочим. Сергею Лейману было 25 лет. Родился он в Усть-Илимске, в родном городе окончил школу № 15. После получил специальность автомеханика в техникуме и работал на городских предприятиях.