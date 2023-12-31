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Молдавские таможенники будут работать в усиленном режиме во время праздников

Таможня увеличит пропускную способность на погранпереходов Молдовы во время зимних праздников.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. На время зимних праздников Таможенная служба Молдовы совместно с пограничниками намерена работать в усиленном режиме, чтобы исключить очереди при пересечении границы и обеспечить оперативный контроль.

Так, работники таможни намерены предпринять следующие действия:

  • постоянный контроль ситуации с потоками пассажиров и транспортных средств с целью сбора данных о времени ожидания, наиболее загруженных днях;
  • пополнение при необходимости числа сотрудников первой линии контроля;
  • максимальное использование инфраструктуры приграничных таможенных постов;
  • перенаправление случаев, требующих документирования и дополнительных проверок, другому персоналу, чтобы разгрузить тех, кто находится на контроле;
  • объединение баз данных, чтобы облегчить работу сотрудников и обеспечить скорость проверки проездных документов и таможенного контроля;
  • формирование совместных команд и синхронизация действий сотрудников таможни и пограничной полиции, а также поддержание прямых контактов с коллегами из Румынии и Украины для оперативного вмешательства в любой ситуации.

В таможенном ведомстве заверили, что все перечисленные мероприятия хорошо организованы, чтобы «гарантировать цивилизованный трафик» и сократить время ожидания.

таможня