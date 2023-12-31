Молдавские таможенники будут работать в усиленном режиме во время праздников

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. На время зимних праздников Таможенная служба Молдовы совместно с пограничниками намерена работать в усиленном режиме, чтобы исключить очереди при пересечении границы и обеспечить оперативный контроль.
Так, работники таможни намерены предпринять следующие действия:
- постоянный контроль ситуации с потоками пассажиров и транспортных средств с целью сбора данных о времени ожидания, наиболее загруженных днях;
- пополнение при необходимости числа сотрудников первой линии контроля;
- максимальное использование инфраструктуры приграничных таможенных постов;
- перенаправление случаев, требующих документирования и дополнительных проверок, другому персоналу, чтобы разгрузить тех, кто находится на контроле;
- объединение баз данных, чтобы облегчить работу сотрудников и обеспечить скорость проверки проездных документов и таможенного контроля;
- формирование совместных команд и синхронизация действий сотрудников таможни и пограничной полиции, а также поддержание прямых контактов с коллегами из Румынии и Украины для оперативного вмешательства в любой ситуации.
В таможенном ведомстве заверили, что все перечисленные мероприятия хорошо организованы, чтобы «гарантировать цивилизованный трафик» и сократить время ожидания.