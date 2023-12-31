Британский премьер Сунак не упомянул Украину в своем новогоднем обращении

В 2022 году Великобритания оказала Украине военную помощь на £2,3 млрд. Лондон тогда обязался потратить не меньше в 2023 году, но официальная сумма расходов не раскрывалась. На прошлой неделе глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон сохранит уровень поддержки Киева в 2024 году на том же уровне или нарастит его.