Британский премьер Сунак не упомянул Украину в своем новогоднем обращении

Господин Сунак вместо этого сосредоточился на внутренних делах Великобритании. Он заявил, что власти за этот год обеспечили рост экономики, а также вдвое сократили инфляцию и «добились самого большого снижения налогов для бизнеса в современной британской истории».
«За последние несколько недель мы привлекли инвестиции на сумму £60 млрд ($75 млрд) в Великобританию. Поэтому мое новогоднее обещание — продолжать двигаться вперед», — говорится в заявлении Риши Сунака, опубликованного на сайте британского правительства.
В прошлогоднем обращении господин Сунак обещал «поддерживать украинских друзей», несмотря на экономические трудности. Он также заявил, что Великобритания продолжит «защищать свободу и демократию везде, где им что-то угрожает».
В 2022 году Великобритания оказала Украине военную помощь на £2,3 млрд. Лондон тогда обязался потратить не меньше в 2023 году, но официальная сумма расходов не раскрывалась. На прошлой неделе глава британского МИДа Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон сохранит уровень поддержки Киева в 2024 году на том же уровне или нарастит его.
Лаура Кеффер