Саблин заявил, что российские силы превзошли ВСУ по качеству беспилотников

«Мы точно не уступаем им (ВСУ — прим. ТАСС) по количеству, по качеству, я думаю, мы превосходим их. У меня в бригаде представлены все виды дронов, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы можем поражать противника от переднего края и до всей глубины территории Украины», — сказал комбриг.