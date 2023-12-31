Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в своём телеграм-канале в связи с гибелью людей в Белгороде после атаки ВСУ.
Трагический день для Белгорода и Белогородской области, для нашей страны. Гибель людей, гибель детей — боль для всех нас. Сил родным и близким пережить такое горе. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. От имени правительства региона и от себя лично выражаю самые искрение соболезнования родным и близким пострадавших в результате вероломной атаки украинских террористов мирного населения Белгорода. Уверен, что эта атака не останется без возмездия со стороны наших Вооружённых сил. Готовы оказать всю возможную поддержку руководству Белгородской области и губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову.
Трагедия произошла в субботу, 30 декабря. Жертвами атаки ВСУ стали 22 человека.