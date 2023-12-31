МО РФ сообщило о нанесении ударов по центрам принятия решений в Харькове

«Вчера ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгороду, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети. В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом», — сообщили там.