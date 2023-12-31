ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами

Удары были нанесены высокоточными средствами в районе населенного пункта Залесцы, указано в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, российская армия нанесла ракетные удары по пунктам временной дислокации бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 человек, а также местам стоянки их техники в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военнослужащие группировки за сутки сорвали семь попыток ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении. Потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
До этого в Минобороны РФ рассказали, что экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина в ходе обороны одного из населенных пунктов уничтожил немецкий танк Leopard, а также большое количество живой силы противника, тем самым вытеснив ВСУ с занимаемых позиций.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.