ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами

До этого в Минобороны РФ рассказали, что экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина в ходе обороны одного из населенных пунктов уничтожил немецкий танк Leopard, а также большое количество живой силы противника, тем самым вытеснив ВСУ с занимаемых позиций.