Телеканалы, закрытые во время ЧП в Молдове, не смогут возобновить работу

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Молдавские телеканалы, которые были вынуждены прервать свою деятельность по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, не смогут вновь начать работу.
В субботу, 30 декабря в Молдове завершилось действие режима ЧП, длившееся почти два года. Власти заверяют, что продлеваться оно больше не будет. Тем не менее, запрет на вещание некоторых СМИ «на период ЧП» не перестанет действовать.
Такое решение принял правительственный Совет по содействию инвестиционным проектам государственного значения.
Согласно решению Совета, владельцы и бенефициары всех компаний, работающих в сфере телевещания/аудиовизуальных услуг, должны проходить проверку на предмет их причастности к деятельности по отмыванию денег, тяжким или особо тяжким преступлениям, коррупционным действиям или деятельности, затрагивающей безопасность государства или общественный порядок.
Совет в качестве превентивной меры решил временно приостановить действие разрешительных актов для следующих компаний:
- SRL Telesistem TV;
- SRL Media Resurse;
- SRL Archidoc Group;
- SRL Media Pro Group;
- SRL General Media Group Corp;
- SRL Telestar Media.
Согласно заявлению пресс-службы правительства, решение было принято «поскольку текущая ситуация в области аудиовизуальных СМИ свидетельствует о существовании случаев инвестиционной деятельности с серьезными отклонениями от положений законодательства и игнорировании ограничений на инвестиции в областях, имеющих важное значение для государственной безопасности».
В правительстве также добавили, что запрет будет действовать на время, необходимое для «сбора и проверки Советом информации о несоответствиях в отношении фактических бенефициаров и признаков потенциальных нарушений».