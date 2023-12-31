Силовики доложили Лукашенко об обеспечении безопасности страны

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский доложил, что его ведомство переведено на усиленный вариант несения службы. «Мы усилили свои наряды и дежурные смены для выполнения задач по предназначению. Вошли во взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах проведения различного рода массовых мероприятий и по местам их дислокации, провели необходимые расчеты», — рассказал он (цитата по БелТА).