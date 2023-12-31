Силовики доложили Лукашенко об обеспечении безопасности страны

Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель доложил об оперативной обстановке, складывающейся вокруг Беларуси, а также ситуации внутри страны.
«Мы констатируем в целом, что обстановка остается контролируемой. Мы работаем в усиленном режиме совместно с нашими коллегами из МВД, Госпогранкомитета, Министерства обороны».
Отдельно он акцентировал внимание родителей подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По его словам, именно эта категория несовершеннолетних в такой период, как правило, находится в зоне повышенного риска с точки зрения вопросов безопасности.
Глава МВД Иван Кубраков доложил о криминогенной ситуации, проводимых профилактических мероприятиях и работе по обеспечению общественной безопасности в предпраздничные и праздничные дни.
«Президент поручил МВД обеспечить переход в усиленный режим несения службы всех подразделений, внутренних войск и центрального аппарата министерства».
Министр обороны Виктор Хренин доложил об обстановке и ситуации вокруг Беларуси. В том числе на границе с сопредельными государствами.
«Александр Лукашенко поручил усилить бдительность, чтобы граждане Беларуси могли спокойно отмечать новогодние праздники», — говорится в сообщении.
Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский доложил, что его ведомство переведено на усиленный вариант несения службы. «Мы усилили свои наряды и дежурные смены для выполнения задач по предназначению. Вошли во взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах проведения различного рода массовых мероприятий и по местам их дислокации, провели необходимые расчеты», — рассказал он (цитата по БелТА).