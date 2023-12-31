Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями на Новый год

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — указано в сообщении.
Других подробностей не приводится.
До этого, 30 декабря, Путин направил поздравления ряду мировых лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравления лидеры стран БРИКС, телеграммы отправлены главам Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Абхазии и Южной Осетии. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР также были в списке адресатов. При этом Си Цзиньпину одновременно были направлены поздравления по случаю приближающегося праздника весны.
Президента США Джо Байдена в списке глав государств, получивших поздравления, не было. Также в их числе нет руководителей Великобритании, Германии, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств. Российский лидер не направляет им предпраздничные послания уже второй год подряд.
23 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент РФ не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством глав недружественных стран. Он также рассказал, что предновогодняя неделя будет напряженной в работе главы государства.
Сам Путин 17 декабря в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что планирует встретить Новый год в кругу семьи за бокалом шампанского. Президент также отметил, что пока не выбирал подарки, но для близких постарается сделать что-то приятное.