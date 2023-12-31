Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями на Новый год

До этого, 30 декабря, Путин направил поздравления ряду мировых лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. Поздравления лидеры стран БРИКС, телеграммы отправлены главам Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Абхазии и Южной Осетии. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР также были в списке адресатов. При этом Си Цзиньпину одновременно были направлены поздравления по случаю приближающегося праздника весны.