«По сравнению с нынешними властями Молдовы “режим Плахотнюка” — просто идеал демократичности и адекватности»: Майя Санду пожаловалась на попытки очернить ее

Во-вторых, Санду надо быть скромнее и не ставить в один ряд саму себя и институты, потому что никто не компрометирует институты правового государства больше, чем она сама со своим руководством. Не надо быть такими высокомерными и самоуверенными. Если люди говорят вам, что вы неадекваты, значит, для этого есть основания.