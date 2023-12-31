«По сравнению с нынешними властями Молдовы “режим Плахотнюка” — просто идеал демократичности и адекватности»: Майя Санду пожаловалась на попытки очернить ее

Президент Майя Санду жалуется: «Мы видим все больше попыток очернения меня, демократического руководства Молдовы, институтов», — пишет в соцсетях известный журналист Дмитрий Чубашенко.
«Во-первых, действующее руководство Молдовы не является демократическим. Напротив, это самое антидемократическое, авторитарное и самодурное руководство, которое когда-либо существовало в Молдове. По сравнению с этими политическими мошенниками “режим захваченного государства Плахотнюка” — просто идеал демократичности и адекватности.
Во-вторых, Санду надо быть скромнее и не ставить в один ряд саму себя и институты, потому что никто не компрометирует институты правового государства больше, чем она сама со своим руководством. Не надо быть такими высокомерными и самоуверенными. Если люди говорят вам, что вы неадекваты, значит, для этого есть основания.
В-третьих, приличных людей и учреждения очернить нельзя. Если люди видят, чувствуют и понимают, что это достойные личности и организации, сколько бы их ни очерняли отдельные злопыхатели, на уважение и доверие подавляющего большинства людей это никак не влияет. Но когда люди видят, что у власти самые настоящие черти, то их и очернять специально не надо — они и так черные".