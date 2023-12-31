FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X

Дональд Трамп не станет вновь президентом США. Однако, если он сможет преодолеть юридические препятствия против его выдвижения в штатах Колорадо и Мэн, то это будет «очень напряженная гонка». Тем не менее на выборах победит нынешний президент США Джо Байден. В то же время Трамп будет осужден по крайней мере в рамках одного из четырех судебных разбирательств еще до голосования и представит это как политическое преследование со стороны «преступной семьи Байденов».