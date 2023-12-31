Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

«Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России», — сказал он в новогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Шойгу поблагодарил российских солдат за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от отечества.
«Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказал Шойгу.
Также, министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем обращении поблагодарил сотрудников предприятий, инженеров, школьников и студентов, волонтеров и других неравнодушных граждан за помощь фронту.
«Отдельные слова благодарности волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, просто неравнодушным гражданам нашей огромной страны. Всё, что вы по зову сердца делаете для фронта, — бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую Победу», — сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что помощь семьям военных останется безусловным приоритетом российского военного ведомства, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем обращении.
«Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, — все Герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем», — сказал Шойгу.