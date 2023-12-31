Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

«Уходящий год войдет в историю нашего отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказал Шойгу.