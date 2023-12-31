Минфин Украины заявил, что Киев получил от Запада помощь на $42,5 млрд

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на 2024 год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Бюджет Украины на 2023 год также был составлен с рекордным дефицитом, покрыть который самостоятельно страна была не в состоянии. При этом Верховная рада дважды в этом году увеличивала расходы на военные нужды.