Министр объяснил, зачем в Молдове повышают зарплату чиновникам

«На повышение оплаты труда для примерно 1200 человек ассигновано менее 100 миллионов леев. Нам нужны профессиональные команды, отвечающие нынешним требованиям. (….) Мы хотим повысить зарплату, потому что желаем добиться результатов», — сказал министр.