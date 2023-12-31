Министр объяснил, зачем в Молдове повышают зарплату чиновникам

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Необходимой для привлечения профессиональных кадров мерой назвал министр труда и социальной защиты Алексей Бузу сумму затрат в 100 миллионов леев на повышение зарплат сотрудникам правительства.
Об этом глава ведомства заявил в рамках программы на одном из местных телеканалов. По словам Бузу, рост оплаты труда должен стать мотивирующим для чиновников.
«На повышение оплаты труда для примерно 1200 человек ассигновано менее 100 миллионов леев. Нам нужны профессиональные команды, отвечающие нынешним требованиям. (….) Мы хотим повысить зарплату, потому что желаем добиться результатов», — сказал министр.
По его словам, в наступающем году ожидается повышение зарплат преподавателей и работников научной сферы. Министр сообщил, что примерно на 15% вырастет оплата труда социальных работников.
Как отметил Алексей Бузу, в 2024 году примерно на 2000 леев — с 11 700 до 13 7000 леев — может увеличиться средняя зарплата по экономике.
Прогнозируемая на будущий год сумма рассчитывается исходя из основных макроэкономических показателей на 2023−2026 годы.