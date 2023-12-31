Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом

«Совсем скоро наступит Новый год, который мы встречаем всей страной. В эти моменты мы все говорим друг другу тёплые пожелания, подводим итоги уходящего года, строим планы на год грядущий. С такого единения нашего народа начинается единство нашей священной Родины. Уходящий 2023 год стал для нашей страны годом больших достижений и непростых испытаний. Радости и трудности неизбежно сменяют друг друга — это закон жизни. Но мы всегда уверенно смотрим в будущее», — отметил Токаев.