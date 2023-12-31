Шавкат Мирзиёев объявил название 2024 года

2024 год объявлен Годом поддержки молодежи и бизнеса (Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили). По традиции, начиная с 1997 года, президент объявляет название будущего года и определяет приоритетные направления дальнейшего развития общества.