«Желаю встретить 2024 год душевно и по-праздничному ярко». Александр Лукашенко обратился к белорусам с новогодним поздравлением

Гости Беларуси!
Через несколько мгновений мы шагнем в новый, 2024 год.
Но мысленно мы уже рисуем его облик. Облик нашего будущего.
Провожая Год мира и созидания, загадываем, чтобы следующий был таким же мирным для всех нас, для Беларуси. Мирным для наших соседей, да и для всех людей. И, конечно, мы хотим, чтобы лучшее приумножилось.
Нет мира без созидания и нет созидания без мира.
Мы же хотим и завтра видеть, как любящие пары становятся семьями, поздравлять родителей с рождением малышей, радоваться за друзей и родных, которые дождались внуков и правнуков.
Для нас важно быть здоровыми, видеть, как дети с радостью идут в детские сады и школы, а вчерашние студенты становятся настоящими профессионалами.
Важно знать, что наши старики и нуждающиеся в особой опеке окружены заботой и вниманием.
Поэтому спасибо всем, кто отдает себя без остатка сложнейшей работе — работе с людьми, изо дня в день оправдывая доверие миллионов своих соотечественников.
Это и есть наш путь — путь созидания, дорога длиною в жизнь, по которой мы идем день за днем.
Мы же хотим, чтобы и в новом году в квартирах и домах было уютно и тепло, на столах были вкусные и полезные продукты, а за окном всегда открывался вид на ухоженные мирные улицы, детские площадки и зеленые парки.
Мы хотим видеть, как развиваются наши города, а жизнь в глубинке становится более комфортной и современной.
Спасибо вам, труженики! Всем, кто каждый год буквально вырывает урожай из плена непогоды, кормит нас, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары, развивает науку, технологии, проектирует и строит.
В истекшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически… Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели!
И мы можем сделать еще больше, зная, что живем за надежной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит ее.
Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа.
Люди в погонах, спасибо вам за мир!
Дорогие соотечественники!
Наступает 2024 год — Год качества. Качества, которое давно стало стилем жизни белорусов, национальной чертой, а теперь станет символом всех начинаний.
В нашу жизнь вернется добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Его первые обладатели войдут в историю независимой Беларуси.
В политическом поле страны в новом статусе возродится древняя славянская традиция народовластия. Впервые Всебелорусское народное собрание начнет свою работу на правах конституционного органа. Тем самым мы создадим фундамент белорусской национальной государственности. В единый день голосования изберем Парламент и депутатов Советов.
2024-й — год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Для нас нет даты важнее. Отметить юбилей на должном уровне, так, чтобы память о героях того времени жила вечно, — дело чести и гарантия мира в будущем.
Скоро эти и многие другие события стремительно ворвутся в историю страны.
Мы продолжим созидать, сохраняя и обогащая своим творчеством и талантом культурное достояние, отстаивая национальные интересы, оберегая исконные традиции и ценности. Мы будем делать все, чтобы наша страна стала еще краше, уютнее и сильнее.
Это наш дом. Для каждого он начинается с родного порога и любимой семьи, а для всех вместе, для единой нации становится нерушимой крепостью.
Дорогие белорусы!
В новогоднюю ночь прежде всего желаю встретить наступающий 2024 год душевно и по-праздничному ярко.
Всем, кто трудится, когда страна празднует, — доброго новогоднего настроения.
Нашим ветеранам войны и труда в наступающем году желаю сил и крепкого здоровья, всем малышам — счастливого детства, молодежи — яркой юности.
Пусть сейчас и всегда мягкое сияние окон, где за накрытыми столами собрались родные люди и встретились друзья, окутывает белорусскую святую землю.
Пусть все наши самые смелые мечты и желания исполнятся во имя мира и жизни.
Будьте счастливы!
С Новым годом!