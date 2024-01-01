Что изменится в Ростовской области с 1 января 2024: повышение пенсии и призывного возраста, рост цен на техосмотр

С 1 января 2024 года в жизни россиян и жителей Ростовской области, в частности, грядет множество изменений. Среди тех, которые затронут большинство жителей: индексация пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ, подъем цены на техосмотр автомобилей и проезд в электричках. Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области с 1 января 2024-го.
ПЕНСИЯ ВЫРАСТЕТ.
В январе на 7,5 процента проиндексируют пенсии. Об этом сообщает Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области.
Прежде всего вырастут страховые пенсии неработающих дончан. Индексация затронет более 900 тысяч получателей пенсии по старости: им выплаты в среднем увеличат на 1431 рубль в месяц.
Параллельно будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Это произойдет за счет увеличения на 7,5 процента пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты — из них складывается страховая пенсия. Коэффициент подрастет в цене со 123 рублей 77 копеек до 133 рублей 5 копеек. Фиксированная выплата к пенсии увеличится с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля.
УВЕЛИЧИТСЯ МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ.
Как сообщает донское отделение Соцфонда, вырастет в Ростовской области и прожиточный минимум. В России его проиндексируют на 18,5 процента — до 19 242 рублей, а в Ростовской области он достигнет 23 090 рублей.
Напомним, от величины минимального размера оплаты труда зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования. Однако на размер пенсий и социальных выплат МРОТ не влияет — они зависят от величины прожиточного минимума.
Прожиточный минимум тоже увеличится на 7,5 процента. Постановлением правительства региона он установлен в расчете на душу населения — 14 526 рублей, для трудоспособного населения — 15 833 рубля, для пенсионеров — 12 492 рубля, а для детей — 14 378 рублей.
МАТКАПИТАЛ ПЕРЕСЧИТАЮТ.
На эти же 7,5 процента уже с 1 февраля проиндексируют и материнский капитал, информирует Отделение Соцфонда по Ростовской области.
С 1 февраля 2024 года его сумма при рождении первенца составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребенка — 833,8 тысячи. Тому, кто ранее уже потратил часть средств из материнского капитала, остаток проиндексируют также на 7,5 процента.
Если семья не использовала маткапитал ранее, то он вырастет: на 44 тысячи за первенца и на 58 тысяч за второго ребенка. В том случае, если родители уже получили средства материнского капитала за первого ребенка и теперь ждут пополнения в семье, то за второго они получат порядка 203 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 января 2024 вступит в силу закон о праве на получение маткапитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. Причем на момент рождения ребенка родители также должны быть гражданами России. Новый закон не коснется россиян, постоянно живущих в новых регионах страны на день их принятия в состав РФ.
ДЕКРЕТНЫЕ И БОЛЬНИЧНЫЕ ВЫРАСТУТ.
Кстати, декретные пособия и выплаты по больничному вырастут 1,5 раза, уточнили в Соцсфонде региона. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма по беременности и родам — с 383 тысяч до 565 тысяч рублей.
Также с 1 января вступает в силу закон, по которому пособие по уходу за ребенком сохраняется даже, если родитель досрочно выходит из декрета на полный рабочий день. Правило распространяется и на родителей, которые работают дистанционно, и на матерей, которых уволили в момент беременности и декрета из-за ликвидации организации.
Напомним, в 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тысячи рублей, а предельный размер пособия для работающих родителей поднимется до 49 тысяч рублей в месяц.
ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО УХАЖИВАЕТ ЗА ИНВАЛИДАМИ.
Кроме того, родители и опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также инвалидов I группы с детства теперь смогут одновременно работать и получать пособие по уходу. Сейчас эта выплата составляет 10 тысяч рублей.
Как уточнили в отделении Соцфонда, такую возможность планируют предоставить родителям, которые трудятся неполный рабочий день, или дистанционно, по договорам авторского заказа и ГПХ, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, а также ИП и самозанятым.
ПРИЗЫВНОЙ ВОЗРАСТ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 30 ЛЕТ.
С 1 января вступает в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста. Теперь в армию будут призывать не с 18 до 27 лет, а с 18 до 30 лет. Военнообязанные жители донского региона, уже достигшие 27-летнего возраста до вступления закона в силу, подлежать призыву не будут и автоматически зачисляются в запас.
— Чтобы было понятно: если человеку исполняется 27 лет 31 декабря 2023 года, эта норма его не касается. Если же это произойдет 1 января 2024 года, то его затронет увеличение призывного возраста, — пояснил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «КП — Ростов-на-Дону».
ТЕХОСМОТР ПОДОРОЖАЕТ.
В Ростовской области с 1 января 2024-го подорожает техосмотр автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев. Согласно информации, опубликованной на сайте регионального правительства, осмотр легковушек увеличится в цене на 109 рублей. Автовладельцам придется платить до 1 022 рублей. А чтобы проверить маршрутку весом меньше пяти тонн, придется выложить 1 750 рублей.
Для транспорта больше пяти тонн техосмотр обойдется в 2 113 рублей. А для владельцев транспортных средств, которые занимаются перевозкой опасных грузов, обойдется в 2 848 рублей.
ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ СТАНЕТ ДОРОЖЕ.
С 1 января 2024-го в Ростовской области вырастет и тариф на проезд в электричках. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации региона. Стоимость проезда за каждые 10 километров увеличится с 21 до 22 рублей.
На некоторых направлениях цена поднимется до 27 рублей вне зависимости от дальности поездки. Речь идет о следующих остановочных пунктах:
Ростов-Главный — Кизитеринка;
Кизитеринка — Ростов-Главный;
Ростов-Главный — Ростов-Западный;
Ростов-Западный — Ростов-Главный;
Ростов-Западный — Кизитеринка;
Кизитеринка — Ростов-Западный;
Ростов-Главный — Первомайская;
Первомайская — Ростов-Главный;
Ростов-Западный — Первомайская;
Первомайская — Ростов-Западный;
Ростов-Главный — о.п. 1330 км;
о.п. 1330 км — Ростов-Главный;
Ростов-Главный — о.п. Каратаево;
о.п. Каратаево — Ростов-Главный.
Сейчас проезд на этих направлениях стоит 26 рублей. Это так называемая городская электричка.
В Региональной службе по тарифам Ростовской области увеличили и экономически обоснованный тариф за проезд каждых 10-ти километров — до 44,77 рубля. Разницу компенсируют из бюджета области.