Что изменится в Ростовской области с 1 января 2024: повышение пенсии и призывного возраста, рост цен на техосмотр

Если семья не использовала маткапитал ранее, то он вырастет: на 44 тысячи за первенца и на 58 тысяч за второго ребенка. В том случае, если родители уже получили средства материнского капитала за первого ребенка и теперь ждут пополнения в семье, то за второго они получат порядка 203 тысяч рублей.