Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон и Сеул в случае конфронтации

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов “Республики Корея”, пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств», — говорится в сообщении.
Лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне». «Товарищ Ким Чен Ын еще раз подробно проанализировал опасную обстановку на Корейском полуострове, где час от часу возможность вооруженного столкновения становится реальностью», — пишет ЦТАК.
Подчеркивается, что все командиры КНА «дали твердую клятву проявлять абсолютную верность и абсолютное подчинение идеям и руководству ЦК партии, твердо гарантировать непобедимость революционного дела, процветание родины и счастье народа непреодолимой сверхмощной военной силой и тем самым с честью выполнять благородную миссию и обязанность вооруженных сил Трудовой партии Кореи».