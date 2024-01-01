В Свердловской области в 2024 году вырастут пенсии и маткапитал

Если отпуск по беременности и родам начинается в 2024 году, работающая женщина может получить от 88 566? до 783 707 рублей за весь период. Минимальное пособие женщина получит, если в расчетном периоде у нее нет заработка или средний заработок ниже МРОТ. Максимальные декретные в 2024 зависят от предельных баз для начисления взносов за 2022 и 2023 годы.