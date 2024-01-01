С 1 января иностранцы будут обязаны сдавать отпечатки пальцев в Казахстане

Меняется статус госкорпорации «Правительство для граждан». Теперь госкорпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.