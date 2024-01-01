В Молдове с 1 января будут пересмотрены пенсии по возрасту

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2024 года некоторые пенсии по возрасту и инвалидности могут быть пересмотрены по заявлению.
По информации Национальной кассы соцстрахования, заявление о пересмотре размеров выплат могут подать те, кто проработал не менее двух лет после выхода на пенсию, а также те, чьи пенсии были пересмотрены ранее и после этого они также отработали минимум два года.
Также подать заявление на пересмотр имеют право пенсионеры по инвалидности, которые проработали от двух до семи лет.
Подать заявку на перерасчет пенсии можно оформить на электронном сервисе e-Cerere. Reexaminare pensie. Заявления будут рассмотрены в течение 60 дней со дня подачи.