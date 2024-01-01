Обзор РИА «Воронеж». Какие законы вступают в силу в январе 2024 года

Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и при этом выплачивающие потребительский кредит, смогут воспользоваться правом на установление льготного периода, или так называемых «кредитных каникул», на срок до шести месяцев. Распространяться «каникулы» теперь будут не только на ипотечные, но и на потребительские займы. Под трудной жизненной ситуацией в данном случае понимается снижение дохода на 30% и более, проживание в зоне чрезвычайной ситуации и утрата в связи с этим имущества.