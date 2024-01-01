Обзор РИА «Воронеж». Какие законы вступают в силу в январе 2024 года

В январе вырастут МРОТ, прожиточный минимум, начнут действовать новые возрастные рамки призыва на военную службу, целый комплекс мер по профилактике безработицы и многое другое. Россиян поддержат увеличением максимального размера налогового вычета и большими возможностями для «кредитных каникул». А вот взять ипотеку, напротив, станет сложнее. Начало года традиционно изобилует законодательными новшествами. О всем, что может заметно сказаться на нашей жизни, — в традиционном обзоре РИА «Воронеж».
МРОТ и пенсии
В начале каждого года традиционно вступают в силу решения о повышении различных денежных выплат. 2024-й — не исключение. С января сразу на 18,5% вырастет общефедеральный МРОТ, он составит теперь 19 242 рубля. От минимального размера оплаты труда, напомним, зависят многие социальные выплаты и пособия.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января 2024 года на 7,5%, что соответствует уровню инфляции.
При этом возраст выхода на пенсию увеличится. Наступает очередной этап пенсионной реформы, запущенной в 2019 году. Отныне мужчины смогут уйти на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — 58.
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум в Воронежской области также изменится. С 1 января актуальны следующие цифры: общий, на душу населения — 13 271 рубль, для трудоспособного населения — 14 465 рублей, для пенсионеров — 11 745 рублей, для детей — 12 873 рубля.
Прожиточный минимум является критерием оценки нуждаемости россиян. На его основе рассчитывают социальные пособия и стипендии, МРОТ, расходы регионального бюджета на соцвыплаты и проч.
Пособия по уходу за ребенком
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно будет продолжить получать даже в случае досрочного выхода на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. В том числе возможен выход в период отпуска на работу к другому работодателю.
Ежемесячная плата по уходу за ребенком-инвалидом, которая сейчас выплачивается только неработающим родителям или опекунам, теперь сохраняется за ними при устройстве на работу с частичной занятостью.
Капремонт
В Воронежской области с 1 января вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт — он составит 12,36 рубля в месяц на 1 кв. м общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. В 2023-м минимальный размер взноса составляет 10,21 рубля.
Маткапитал
Направить средства материнского (семейного) капитала на накопительную часть пенсии теперь могут не только женщины, но и мужчины, в тех случаях, когда у них возникает право на него. К таковым, напомним, относятся смерть супруги или лишение ее родительских прав, в том числе по причине совершения умышленного преступления в отношении ребенка, а также ситуация, когда мужчина является единственным усыновителем ребенка.
Призывной возраст
С 1 января с 27 до 30 лет повышается верхний порог возраста призыва на военную службу. При этом нижний предел — 18 лет — пока не меняется. Отсрочка от призыва для IT-специалистов, соответственно, также распространяется и на граждан этого возраста.
Борьба с безработицей
Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» в новой редакции Владимир Путин подписал совсем недавно, 12 декабря. Большинство его положений начинает действовать уже с 1 января.
Закон предполагает не только пристальное внимание к каждому безработному, но и стимулирует граждан к скорейшему трудоустройству. Для каждого будет разрабатываться индивидуальный план содействия занятости с информацией о подходящей работе, положенных мерах государственной поддержки, датах явки в центр занятости и проч. Только следование этому плану позволит получить и сохранять статус безработного. При подборе нового места работы будут учитываться образование, имеющаяся специальность и квалификация, опыт работы, форма занятости, место нахождения рабочего места, размер заработной платы и обстоятельства жизненной ситуации, например, инвалидность.
Разовая подработка или временная работа теперь не приведут к утрате статуса безработного. Нужно только, чтобы она обязательно осуществлялась по договору ГПХ и продолжалась не более пяти дней, а оплата за нее — не превышала МРОТ. На период такой работы будет приостановлена выплата пособия.
Кроме этого, новый закон закрепляет такие понятия, как «самозанятость» и «платформенная занятость», то есть работа посредством какой-то интернет-платформы.
Налоговые вычеты
С 1 января вступают в силу изменения в статью 219 Налогового кодекса РФ, согласно которым совокупный размер социальных налоговых вычетов может достигать 150 тыс. рублей. До этих изменений нельзя было заявить вычет в совокупности более чем на 120 тыс. Социальный налоговый вычет можно получить за подтвержденные документами траты на собственное обучение, лечение и лекарственные препараты (кроме дорогостоящих видов лечения, здесь сумма вычета не ограничена), физкультурно-оздоровительные услуги, уплата пенсионных и страховых взносов, а также оплата прохождения независимой оценки квалификации налогоплательщика.
Отдельно регламентируется новый размер вычета за обучение детей, в том числе находящихся под опекой. Она вырастает с 50 тыс. до 110 тыс. рублей на каждого ребенка и является общей для обоих родителей (опекунов). Этот вычет можно оформить вне зависимости от перечисленных выше.
Кстати, получить социальный налоговый вычет в 2024 году станет гораздо проще. Организации, оказывающие услуги соответствующего профиля, сами будут направлять в налоговую службу всю необходимую информацию. На ее основе в личном кабинете налогоплательщика сформируется предзаполненное заявление, которое останется только отправить одним кликом.
И еще о налогах. С 1 января больше не облагаются НДФЛ гранты, премии, призы, подарки в денежной и натуральной форме по результатам участия в конкурсах и соревнованиях, а также выплаты от государства матерям-героиням и семьям, награжденным орденом «Родительская слава».
Юридическая помощь малоимущим
Малоимущие граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, теперь освобождаются и от необходимости оплачивать пошлину за нотариальное удостоверение доверенности на представление их интересов в судах и других организациях. Размер этой пошлины — 200 рублей. Но в сложной жизненной ситуации для кого-то и это может быть немалой суммой.
Кредитные каникулы
Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и при этом выплачивающие потребительский кредит, смогут воспользоваться правом на установление льготного периода, или так называемых «кредитных каникул», на срок до шести месяцев. Распространяться «каникулы» теперь будут не только на ипотечные, но и на потребительские займы. Под трудной жизненной ситуацией в данном случае понимается снижение дохода на 30% и более, проживание в зоне чрезвычайной ситуации и утрата в связи с этим имущества.
Кстати, с 1 января все банки и микрофинансовые организации при заявке гражданина на получение кредита должны будут проводить расчет, не превысит ли платеж по кредиту 50% его дохода, и информировать в том случае, если это так.
Льготная ипотека
В наступившем году станет сложнее получить льготную ипотеку по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Обязательным условием выдачи кредита федеральное правительство определило первоначальный взнос в размере 30% от стоимости недвижимости. Кроме того, максимальный размер кредита, включая столичные регионы, теперь ограничен 6 млн рублей. Так власти решили бороться с излишней закредитованностью граждан.
Техосмотр
Правительство Воронежской области утвердило предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории региона в 2024 году. В частности, для легковых автомобилей (категория М1) она вырастет с 913 до 1022 рублей, а для транспорта, имеющего более 8 пассажирских мест и массу менее 5 тонн, — с 1563 до 1749 рублей.
Техосмотр требуется при продаже или постановке на учет легкового автомобиля старше четырех лет или при внесении существенных изменений в конструкцию машины. Грузовикам, такси и автобусам проходить техосмотр требуется на регулярной основе.
Поддержка волонтеров
На законодательном уровне продолжается поддержка деятельности волонтеров. Так, с 1 января вступают в силу изменения к Федеральному закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В частности, волонтеры станут получать компенсацию расходов на обучение и медицинские услуги, необходимые для осуществления их добровольческой миссии.