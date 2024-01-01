Багдат Мусин обратился к казахстанцам

По словам главы МЦРИАП, недавно один из младших сыновей, когда у него спросили: «Чему ты рад больше всего в жизни», ответил дрожащим голосом: «За то, что у меня есть моя любимая семья».
«У меня внутри тоже пробежала дрожь, мы все чуть не пустили слезу и обнялись. Если подумать, то самое дорогое в жизни — это семья. А на казахском слово семья описывается двумя словами: жанұя и отбасы. Жан — это душа, ұя — это гнездо, то есть слово говорит само за себя. Семья — это гнездо, где твоя душа и души родных тебе людей чувствуют себя по-иному. Иной вайб, иной запах, иные правила… И какой вайб у тебя в себе, такой душой ты воспринимаешь мир, соответственно, у тебя нет каких-то рамок, ты открыт, ты можешь достигать своих целей и реализовывать себя с большей форой», — написал Багдат Мусин в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Он отметил, что отбасы тоже состоит из двух слов.
«Согласно философии, “от” — пламя, “басы” — начало. То есть начало твоего пламени. То есть это место, где твоя душа обретает пламя, и ты ходишь, всем остальным даришь это тепло. Я для себя понимаю это так. Если в семье есть хорошая атмосфера, то горит хорошее пламя. И когда человек выходит из семьи и идет за пределы семьи, то дарит окружающим тепло, свет своего пламени. А если это пламя угасшее, то и дарить человеку нечего».
Затем министр обратился к казахстанцам с призывом.
«Никогда не забывайте об этих двух словах. Гнездо души, начало пламени! Всем в новом году желаю больше посвящать время семье и позаботиться о пламени внутри семьи и чтобы каждая душа в семье чувствовала себя спокойно».