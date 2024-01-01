Багдат Мусин обратился к казахстанцам

«У меня внутри тоже пробежала дрожь, мы все чуть не пустили слезу и обнялись. Если подумать, то самое дорогое в жизни — это семья. А на казахском слово семья описывается двумя словами: жанұя и отбасы. Жан — это душа, ұя — это гнездо, то есть слово говорит само за себя. Семья — это гнездо, где твоя душа и души родных тебе людей чувствуют себя по-иному. Иной вайб, иной запах, иные правила… И какой вайб у тебя в себе, такой душой ты воспринимаешь мир, соответственно, у тебя нет каких-то рамок, ты открыт, ты можешь достигать своих целей и реализовывать себя с большей форой», — написал Багдат Мусин в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).