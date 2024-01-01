Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Белоруссия готова к возобновлению диалога со Словакией на принципах уважения, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко народу Словакии с Днём образования республики.
«Основанные на доверии традиционно дружественные контакты между Беларусью и Словакией долгие годы успешно развивались. Такие партнерские отношения содействовали процветанию наших государств и повышению благополучия населения», — говорится в поздравлении, текст которого размещён на сайте главы белорусского государства.
Лукашенко отметил готовность Минска к возобновлению полноценного диалога на принципах взаимного уважения и поддержки, мирной и созидательной работы с Братиславой.
«У нас очень много сфер взаимного интереса: сельское хозяйство, промышленная кооперация, торговля, инвестиции, наука и образование, культура и спорт. Вместе мы можем достигнуть гораздо больше», — сказал белорусский лидер.