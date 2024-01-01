Белоруссия заявила о готовности возобновить диалог со Словакией

«Основанные на доверии традиционно дружественные контакты между Беларусью и Словакией долгие годы успешно развивались. Такие партнерские отношения содействовали процветанию наших государств и повышению благополучия населения», — говорится в поздравлении, текст которого размещён на сайте главы белорусского государства.