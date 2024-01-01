Макрон в новогоднем обращении упомянул о выборе между Россией и Украиной

В остальном речь Эмманюэля Макрона была посвящена внутриполитическим вопросам: в частности, инфляции в еврозоне и пенсионной реформе. В конце речи он сказал, что 2024-й станет «годом французской гордости»: «Мы будем гордиться нашими спортсменами, нашими художниками».