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Макрон в новогоднем обращении упомянул о выборе между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении напомнил, что в июне 2024 года пройдут выборы в Европарламент и французские избиратели должны будут решить: «остановить Россию и поддержать Украину» или «уступить авторитарным силам».
Макрон и Путин
Источник: AP 2023

В обращении Макрон сказал, что французам нужно будет принять решение о «перевооружении европейского суверенитета перед лицом опасностей».

«Остановить Россию и поддержать украинцев или уступить авторитарным силам», — сказал он (цитата по TF1).

В остальном речь Эмманюэля Макрона была посвящена внутриполитическим вопросам: в частности, инфляции в еврозоне и пенсионной реформе. В конце речи он сказал, что 2024-й станет «годом французской гордости»: «Мы будем гордиться нашими спортсменами, нашими художниками».