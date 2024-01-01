Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС

Он подчеркнул, что Россия предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности БРИКС. Кроме того, она активно займется проработкой модальностей новой категории государств — партнеров объединения и продолжит усилия по продвижению всего комплекса сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.