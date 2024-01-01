Токаев поздравил президента Кубы с Днем освобождения

Текст телеграммы опубликовал Telegram-канал пресс-службы главы РК.
«Ваша страна, превыше всего ценящая суверенитет и равенство, сегодня добивается значительных успехов в укреплении своей политической и экономической стабильности и международного авторитета. Желаю Вашим соотечественникам и впредь последовательно идти к достижению заветных целей. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие с Кубой, ближайшим и надежным партнером Казахстана в Карибском бассейне, будет и в дальнейшем углубляться во благо наших народов», — говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному кубинскому народу — благополучия. Как указано на сайте РИА Новости, 1 января на Кубе отмечается национальный праздник — День освобождения. В этот день в 1959 году произошла победа Кубинской революции.
Повстанческая армия во главе с Фиделем Кастро с триумфом вошла в Сантьяго-де-Куба, встреченная ликующими толпами народа, а отряд повстанцев под командованием Че Гевары занял Гавану. 1 января 1959 года власть перешла в руки Временного правительства. Временное правительство возглавили Мануэль Уррутиа (президент), Миро Кардона (премьер-министр) и Фидель Кастро (военный министр). В феврале 1959 года Фидель Кастро стал премьер-министром революционного правительства Республики Куба, в октябре 1965 года — первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы.