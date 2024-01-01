Байден заявил о лучшем положении американцев в мире

Байден выразил надежду, что у американцев будет «здоровый, счастливый и безопасный Новый год».
«Но помимо этого я надеюсь, что они [американцы] понимают, что мы находимся в лучшем положении, чем любое другое государство, чтобы быть ведущей страной в мире», — добавил он.
Подводя итоги 2023 года, президент США заявил, что американцы «сейчас в состоянии зарабатывать себе на жизнь», созданы рабочие места для более чем 14 млн человек.
«Мне хорошо от того, что американский народ поднялся. Они пережили тяжелые времена из-за пандемии», — сказал он.
Джилл Байден призвала американцев быть позитивными, оптимистичными и добрыми друг к другу, отметив, что всегда говорит это своим студентам. Первая леди преподает английский язык и литературу в колледже Северной Вирджинии. Она первая супруга главы государства, которая продолжает карьеру за пределами Белого дома.
The Hill отмечает, что Байдены отмечают Новый год на острове Санта-Крус на Виргинских островах, само интервью было записано 30 декабря. Некоторые республиканцы раскритиковали отпуск президента, в который он отправился на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой, пишет издание. Рождественские каникулы Байден вместе с женой провел в резиденции в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд).
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал «судьбу Отечества» главным, что объединяет россиян. «Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас», — отметил глава государства.
В Кремле сообщили, что отдельно Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск, позвонив им по телефону. Участников военной операции на Украине также поздравил министр обороны Сергей Шойгу.