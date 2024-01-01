Байден заявил о лучшем положении американцев в мире

The Hill отмечает, что Байдены отмечают Новый год на острове Санта-Крус на Виргинских островах, само интервью было записано 30 декабря. Некоторые республиканцы раскритиковали отпуск президента, в который он отправился на фоне миграционного кризиса на границе с Мексикой, пишет издание. Рождественские каникулы Байден вместе с женой провел в резиденции в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд).