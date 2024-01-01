ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в Днепропетровской области

До этого, МО России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря войска РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Их нанесли по целям, которые включали военно-промышленный комплекс, аэродромную инфраструктуру, арсеналы, а также места хранения оружия.