СК возбудил уголовное дело после оскорбления мигрантами участников СВО

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает СУ СКР по Челябинской области на своем сайте.