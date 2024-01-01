СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ

«До этого момента Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями, в частности, ноябрьским интервью журналу The Economist, в котором он сказал, что ситуация зашла в тупик — запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента в ярость», — говорится в материале.
Отмечается, что сейчас ни Зеленский, ни военное командование не хотят отвечать за массовый призыв украинцев на фронт.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450−500 тысяч человек. Позднее Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президента во лжи.