Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

Губернатор в своем Telegram-канале заявил, что провел сегодня заседание оперативного штаба.
«Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же как и военным», — написал Гладков.⠀
Губернатор уточнил, что выплаты начнутся сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.