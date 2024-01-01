«Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров», — говорится в материале.
Отмечается, что изначально предупреждали Украину, что если контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО не даст результатов, то это может серьезно подорвать дальнейшую материальную поддержку киевского режима.
«Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, подтвердили, что некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных ведущими украинскими подразделениями, такие как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, были уничтожены российскими войсками, и в последующие месяцы появлялись новые кадры», — добавляет автор публикации.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.