Норвегия разрешила своим компаниям прямую продажу оружия Украине

11 декабря Норвегия и Великобритания создали коалицию для помощи Украине на море. Коалиция будет поставлять киевскому режиму военные корабли. Отмечалось, что в долгосрочной перспективе это поможет Киеву трансформировать свой военно-морской флот, сделав его более «совместимым с западными союзниками, более совместимым с НАТО и укрепив безопасные позиции в Черном море». В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил, что эта инициатива не изменит ситуацию для Киева.