Верховный суд Израиля отменил основную поправку судебной реформы Нетаньяху

Поправка предполагала, что Верховный суд и другие судебные инстанции лишаются права отменять решения правительства на основе «принципа неразумности».12 из 15 судей постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в тех случаях, когда парламент превышает свои полномочия. Как отмечает The Times of Israel, впервые в истории Израиля суд признал поправку к Основному закону недействительной.
Министр юстиции Израиля Ярив Левин раскритиковал судей, поскольку они «берут в свои руки всю власть, которая в демократическом обществе разделена между тремя ветвями». По его словам, решение Верховного суда лишает правительство возможности принять необходимые поправки в Основной закон. Спикер Кнессета Амир Охана отметил, что у страны нет возможности разбираться в этих вопросах, пока идет война с «Хамасом».
Поправка была принята в июле 2023 года как одна из основных в судебной реформе коалиции Биньямина Нетаньяху. В процессе обсуждение поправок в Израиле проходили многочисленные акции протеста против принятие судебной реформы.
Лусине Баласян