Верховный суд Израиля отменил основную поправку судебной реформы Нетаньяху

Поправка предполагала, что Верховный суд и другие судебные инстанции лишаются права отменять решения правительства на основе «принципа неразумности».12 из 15 судей постановили, что полномочий Верховного суда достаточно для рассмотрения вопросов об основных законах страны и признания их недействительными в тех случаях, когда парламент превышает свои полномочия. Как отмечает The Times of Israel, впервые в истории Израиля суд признал поправку к Основному закону недействительной.