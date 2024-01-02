Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год

«Изолирование Крыма, <…>, и подрыв военных возможностей России на полуострове “представляют особую важность для нас”», — привели журналисты слова президента.
В Economist добавили, что, по словам Зеленского, Крым и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма «примером для всего мира».
По словам Зеленского, на востоке вооруженные силы перейдут к обороне, а оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал «немедленной задачей» армии.
«Он больше не ставит сроков и не дает обещаний по поводу “деоккупации” каких-либо территорий в грядущем году», — заметили журналисты.
Наступательные операции ВСУ в 2023 году потерпели тяжелое поражение. Украинцы не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в собственных наступательных операциях. В частности, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил России полностью освободили Марьинку в ДНР.