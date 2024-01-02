Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.