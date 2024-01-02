Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники. Это будут совершенно новые самолёты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — рассказал Кобылаш.
В министерстве отметили, что основными задачами для дальней авиации на 2024 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности и подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.
«Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления», — подчеркнули в ведомстве.
По словам Кобылаша, стоящие перед командованием дальней авиации задачи, предполагают напряженную и кропотливую работу всего коллектива. Но все задачи будут выполнены с высоким качеством, а цели — достигнуты, пообещал он.