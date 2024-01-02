Обильные посадки: список арестованных и приговоренных за 2023 год вип-персон Приморья

Финал судебного процесса над Олегом Гуменюком запомнился его ярким и эмоциональным последним словом. Ранее скромный на пафос градоначальник предстал пылким оратором. Давал жизненные советы («не делайте ошибок, а самое главное — друзья подводят иногда, верьте только в себя»), звал журналистов к себе домой («никаких золотых унитазов. Я ремонт в доме не делал 15 лет») и использовал очень образные сравнения («это мое последнее слово — как последняя капля крови, которая осталась в моем организме, последняя капля веры в то, что действительно будет правосудие»). Надо отметить, что экс-мэр сдержал слово и за день до приговора пустил корреспондентов ИА PrimaMedia в свое жилище.