Обильные посадки: список арестованных и приговоренных за 2023 год вип-персон Приморья

Уже традиционно в политический топ входят аресты и задержания вип-чиновников, депутатов и муниципальных управленцев. 2023-й не стал исключением, а, наоборот, закрепил силовой трек в политике, который, по мнению экспертов, уже приводит к смене элит.
Сперва о завершившихся историях.
Утверждены приговоры экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку и бывшему депутату ЗС ПК Артему Самсонову.
Финал судебного процесса над Олегом Гуменюком запомнился его ярким и эмоциональным последним словом. Ранее скромный на пафос градоначальник предстал пылким оратором. Давал жизненные советы («не делайте ошибок, а самое главное — друзья подводят иногда, верьте только в себя»), звал журналистов к себе домой («никаких золотых унитазов. Я ремонт в доме не делал 15 лет») и использовал очень образные сравнения («это мое последнее слово — как последняя капля крови, которая осталась в моем организме, последняя капля веры в то, что действительно будет правосудие»). Надо отметить, что экс-мэр сдержал слово и за день до приговора пустил корреспондентов ИА PrimaMedia в свое жилище.
В январе Олег Гуменюк был осужден на 16,5 лет за несколько эпизодов получения взятки и приговорен к штрафу в 150 млн рублей. Позже — в мае — в апелляции наказание было смягчено — 12 лет колонии строго режима и штраф 140 млн.
Позже глава DNS и главный либерал приморской политики Дмитрий Алексеев, комментируя свое присоединение к Общественном штабу поддержки Олега Кожемяко на выборах губернатора, честно признался, что с посадкой Артема Самсонова политика в Приморье закончилась.
И о делах актуальных. На старте года было заведено уголовное дело против вице-мэра Алексея Ляйфера. За месяц до этого были арестованы бывший заместитель главы Владивостока Наталья Соколова и бывший начальник управления муниципальной собственности Армен Карапетян. А через месяц после этого силовики задержали целую «земельную дюжину» — 12 чиновников различных ведомств и юристов. Все задержания были связаны с махинациями с участками под строительство во Владивостоке.
В апреле был заочно арестован и объявлен в международный розыск руководитель одной из крупнейших приморских компаний-застройщиков ГК «Эскадра» Борис Поздняков. История раскручивалась вокруг участка, расположенного на сопке Шошина, с которым связаны и уголовные дела Ляйфера и Соколовой.
«Массовая миграция чиновников Владивостока в СИЗО — одно из главных событий этого года, — считает политолог Вячеслав Беляков. — Огромный срок бывшему мэру и последовавшая цепочка арестов высокопоставленных чиновников — плохой знак для мэрии. Во-первых, серый дом продолжает утверждаться в звании “проклятого места” и привлечь туда компетентных сильных руководителей всё сложнее. Во-вторых, вскрывающиеся факты коррупции — плохой знак и негативная тенденция для региона в целом».
Фигурантом уголовного дела о мошенничестве с землей в районе Седанки стал сын экс-депутата ЗС ПК и бывшего председателя совета директоров «Восточной верфи» Геннадия Лазарева Иннокентий Лазарев. Кстати, судостроительное предприятие недавно перешло под управление «Амурского судостроительного завода» (Комсомольск-на-Амуре), который входит в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК).
«Ненароком у общественности возникает один, но главный вопрос: все эти уголовные дела против людей, что были столь известны, это торжество законности или просто передел ресурсов? И прежних “хозяев жизни” попросили поделиться? — говорит политобозреватель Андрей Калачинский. — Ответ на этот вопрос и делает все подобные аресты и задержания фактом политической жизни. Меняется элита края. Старая — уходит. Но кто входит в новую?».
Среди вип-арестантов этого года достойны упоминания: задержание семейной пары культурных деятелей Алеко-Нечаев. Депутата ЗС ПК и экс-руководителя краевой филармонии Анну Алеко задержали в мае по подозрению в получении взятки от компании «Интегра» за поставку музыкальных инструментов. Эта же фирма фигурировала в деле экс-главы Дирекции общественных пространств Владивостока Салавата Галиева, которого также подозревают в получении взятки, только уже за поставку сценического оборудования. Супруг Анны Алеко, директор Приморского Центра народной культуры Роман Нечаев был арестован в ноябре по подозрению в посредничестве и получении взятки. С его заключением в СИЗО под домашний арест была переведена Анна Алеко.
Участь не миновала и бывшего главу Надеждинского района (руководил с 2005 по 2009 годы), директора филиала бюджетного учреждения ДальНИИС Олега Пинского. Его подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Указанные нарушения приходятся как на «мэрский», так и на чиновничий период подозреваемого, и часть из них связана с так называемым делом «земельной дюжины».
«Удивительная история Рустяма Абушаева. Уголовное дело, побег, розыск, появление в зоне СВО, награды, отмена розыска и фактически прекращение уголовного преследования — такая насыщенная жизнь у главы Большого Камня. Раньше подобное развитие событий представить было сложно. В целом же, с точки зрения опыта муниципального управления, можно отметить, что это первый случай в Приморье, когда человек, столь длительное время отсутствует на территории, находится под прицелом силовиков, но при этом продолжает оставаться главой», — отмечает политолог Ольга Кишаковская.