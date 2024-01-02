Радий Хабиров: «Мы живем среди тяжелых испытаний, и 2024 год будет нелегким»

— Каждый раз говорю, что, когда мы эти камеры ставим, наша задача — не деньги из карманов у людей забирать, а спасти их жизни, — отметил он. — Потому что превышают скорость, нарушают правила и, к сожалению, погибают. Особо подчеркиваю, что все деньги, которые поступают от этих штрафов, мы тут же направляем на развитие дорожной сети. По 2022 году это было около двух млрд рублей, в 2023 году — порядка трех.