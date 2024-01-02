Радий Хабиров: «Мы живем среди тяжелых испытаний, и 2024 год будет нелегким»

Несмотря на мрачные прогнозы, Башкирия, как и вся Россия, не только достойно держит удар, но и крепнет, и идет вперед. Республика на сбавляет темпы развития и строит четкие планы по дальнейшему продвижению. Об этом, выступая перед депутатами Госсобрания с ежегодным Посланием, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Традиционно глава РБ подвел итоги 2023 года и обозначил план развития на 2024-й.
Гумконвой уходит из Башкирии в зону СВО каждую неделю.
Приоритетной задачей республики на сегодняшний день остается поддержка военной спецоперации. Башкирия отправила более 100 колонн с гуманитарным грузом. Гумконвой, по словам Радия Хабирова, уходит каждую неделю.
— Самые главные герои нашего времени сегодня — на передовой, — подчеркнул руководитель региона. — Именно они сейчас решают судьбу России, ее будущее. Всем миром мы должны сейчас работать на победу, направить все силы и ресурсы на решение задач специальной военной операции.
Сегодня вся республика помогает участникам СВО, ветеранам, их семьям в режиме «единого окна».
Тысячи участников СВО из Башкирии награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова. Семь уроженцев республики удостоены высокого звания Героя России. На днях отправили документы о присвоении этого звания командиру танкового батальона полка «Башкортостан» Андрею Мигунову, геройски погибшему на передовой. Его похоронили на днях в Гафурийском районе.
За десять лет в уфимское здравоохранение вложат 8 млрд рублей.
По словам Радия Хабирова, в Уфе в 2023 году запустили крупнейшую за последние десятилетия программу модернизации здравоохранения, в которую будет вложено восемь миллиардов рублей. Она охватит 118 столичных объектов.
— В 2024 году направим на ее реализацию 500 млн рублей, а начиная с 2025 года — по 1,5 млрд рублей ежегодно, — рассказал глава РБ. — В рамках республиканской программы модернизации первичного звена ввели поликлинику больницы № 9 в микрорайоне Затон. На днях открываем поликлиники в Баймаке и Месягутово и больницу со станцией скорой помощи в Большеустьикинском. Также в 2023 году в 43 районах установили 80 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, девять врачебных амбулаторий и пять офисов врачебной практики. На 2024 год добавим к ним еще 54 модульных ФАПа и пять амбулаторий.
В скором времени в Уфе откроется Центр детской онкологии и гематологии. В 2024 году в столице Башкирии завершат реконструкцию зданий республиканского кардиоцентра. Там будет работать мощнейший хирургический корпус. Кроме этого, будут введены в эксплуатацию поликлиники в Кармаскалах и Кушнаренково и хирургический корпус в Учалах.
А терапевты, педиатры и врачи общей практики, устроившиеся на работу в небольшие населенные пункты, начали получать выплаты в размере трех млн рублей.
При этом обеспечивать врачебными кадрами и фельдшерами — является и задачей глав городов и районов, которую Радий Хабиров попросил считать важнейшей.
За пять лет в республике построили 42 школы.
По словам главы Башкирии, республика продолжает вкладываться в образование и науку. Мировые эксперты сходятся во мнении, что «реальный рывок способны совершить только те страны и регионы, которые активно делают именно так».
— При поддержке федерального правительства наша система образования получила в последние годы беспрецедентные объемы финансирования, — отметил он. — Только на модернизацию школ направлено 7,6 млрд рублей. Более одного млрд рублей привлечено в рамках проекта «Профессионалитет» для укрепления материально-технической базы колледжей.
За последние пять лет в регионе построили 48 детских садов, 42 школы, в том числе 15 совмещенных с детским садом. Создали более 20 тысяч ученических и девяти тысяч дошкольных мест.
— Многие наши сельские школы приобретают современный вид, становятся комфортными, теплыми. Детям там очень приятно заниматься, а учителям — работать, — резюмировал Радий Хабиров.
Кроме того, Башкирия стала одним из первых регионов в стране, реализующих масштабный проект межвузовского кампуса. Скоро откроется первое здание, где расположатся современные научные лаборатории и будут проводиться перспективные исследования. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня продвигает инновационные разработки в производство.
За год Башкортостан посетили более двух млн человек.
В 2023-м число туристов, приезжающих в республику, выросло еще на 20 процентов.
— Мы вошли в тройку самых популярных регионов Приволжского округа, а по востребованности курортов — в число лидеров в стране. Привлекли в туристическую отрасль рекордное федеральное финансирование — почти 1,5 млрд рублей, — отметил Радий Фаритович.
При этом глава РБ добавил, что с развитием внутреннего туризма растет и привлекательность башкирских природных памятников. К примеру, турпоток в Бурзянский район вырос до 100 тысяч в год. Глава попросил правительство проработать вопрос строительства гостиничного комплекса вблизи историко-культурного центра «Шульган-Таш».
Радий Хабиров напомнил о Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе, к строительству которого уже приступили.
— Будем строить кемпинги, в том числе для автотуристов, пляжные зоны с детскими и спортивными площадками на берегах рек и озер, — добавил он. — Инвесторы продолжат реализацию десятков проектов придорожного сервиса. Прошу минтуризма республики вплотную заняться программой адаптивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проблема дольщиков стала «огромной раной на теле республики».
Радий Хабиров отметил, что за последние годы в регионе был совершен настоящий прорыв в жилищном строительстве.
— В 2022 году мы преодолели рекордную отметку в три млн квадратных метра жилья, в 2023 году планируем превзойти этот результат. Теперь наш ориентир — 4 млн квадратных метров в год, — заявил руководитель республики. — Тоже непростая задача, но люди остро нуждаются в качественном и доступном жилье.
Не обошел г-н Хабиров стороной проблему обманутых дольщиков, которую он назвал «огромной раной на теле Башкортостана». Радий Фаритович констатировал, что за пять лет в регионе удалось восстановить права почти 10 тысяч человек.
Еще одна острая проблема — это переселение из аварийного жилья.
— В 2023 году завершаем ускоренными темпами программу по переселению граждан, — сказал он. — Но проблема переселения людей из аварийного жилья стоит очень остро. Полагаю, что нам вместе с правительством России надо об этом думать дальше. Хотя с 2019 года мы расселили 8,4 тысячи человек из помещений площадью 105 тысяч квадратных метров. Все целевые показатели мы превысили, но проблема эта очень острая, и она сохраняется.
«Камеры на дорогах устанавливают не для того, чтобы залезть в карман».
За пять лет транспортной реформы в регионе приобрели 1388 автобусов. В 2024 году ожидается поставка еще 230 пассажирских машин.
— В ближайшие годы займемся модернизацией трамвайной сети в южной части Уфы, проложим и отремонтируем около 40 км путей, закупим 60 новых трамваев, — сообщил Радий Хабиров.
Отдельно г-н Хабиров затронул тему безопасности на дорогах. Сегодня контроль за скоростным режимом на трассах обеспечивают около двух тысяч современных комплексов. И здесь республика в лидерах по стране.
— Каждый раз говорю, что, когда мы эти камеры ставим, наша задача — не деньги из карманов у людей забирать, а спасти их жизни, — отметил он. — Потому что превышают скорость, нарушают правила и, к сожалению, погибают. Особо подчеркиваю, что все деньги, которые поступают от этих штрафов, мы тут же направляем на развитие дорожной сети. По 2022 году это было около двух млрд рублей, в 2023 году — порядка трех.
На Китай приходится четверть всего товарооборота региона.
В 2023 году Башкирия усилила работу с Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, Турцией, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.
— Особенно успешно дружим с нашими белорусскими коллегами, — рассказал глава региона. — На подъеме — наши отношения с Казахстаном. Безусловный лидер, на которого приходится четверть всего нашего товарооборота, — конечно же, Китайская Народная Республика. Мы рассматриваем Китай как мощного партнера с огромными финансовыми ресурсами, передовыми технологиями, компетенциями, обсуждаем с китайскими инвесторами конкретные проекты.
Глава региона добавил, что, несмотря на беспрецедентное давление, с Башкирией работает больше половины стран мира.
— Всем уже стало понятно, что санкции не могут сдержать наше движение вперед, — сказал Радий Фаритович. — Это подтверждают конкретные результаты нашей работы.
Говоря о планах властей на 2024 год, Радий Хабиров обозначил три вектора. Во-первых, необходимо активно работать по достижению целей специальной военной операции. Во-вторых, уделять внимание ветеранам, инвалидам СВО и их семьям, родным и близким. В-третьих, продолжить планы и программы развития республики, укрепить экономику, социальную сферу, реализацию инвестиционных, технологических, инфраструктурных проектов и продолжить улучшать качество жизни людей.
«В Уфе научились косить траву и убирать снег».
2024 год для Уфы — юбилейный. Столица республики отпразднует 450 лет со дня основания.
— Я всегда говорю, что в столице республики все должно быть образцовым — дороги, дворы, социальные объекты, достопримечательности, парки, — отметил глава РБ. — Потому что это лицо Башкортостана. Именно поэтому в юбилейный год нам нужно уделить Уфе особое внимание.
Вспоминая годы работы мэром подмосковного Красногорска, Радий Хабиров рассказал, что считал показателем хорошей работы труд коммунальных служб.
— Я говорил команде: если перейду в центре города Волоколамское шоссе в белых носках, и они будут грязными, значит, коммунальные службы плохо убирают улицы, — отметил он.
Радий Хабиров добавил, что за последние пять лет власти выработали в Уфе определенные стандарты чистоты и порядка усилиями Ульфата Мустафина, Сергея Грекова и Ратмира Мавлиева.
— Это не просто далось. Были разные решения, — прокомментировал Радий Фаритович. — В целом, мне кажется, есть определенные высокие стандарты. Мы научились косить траву, убирать снег, приводить в порядок дворы. Это большой объем работы. Безусловно, к своему юбилею Уфа придет ухоженной, красивой, нарядной.
«Санкционное давление продолжится, пока все не решится на поле боя».
— Мы живем во времена тяжелых испытаний, — подчеркнул руководитель республики. — И 2024 год тоже не будет легким. Верю, что мы достойно решим ответственные задачи, станем еще сильнее и мудрее. Верю, что наши герои скоро вернутся домой живыми и невредимыми. Вместе мы боремся за лучший мир.
Радий Хабиров уверен, что санкционное давление будет продолжаться и дальше.
— По крайней мере, пока не будет все решено на поле боя, — резюмировал он.
Комментируя включение его фамилии в санкционный список Евросоюза, Радий Фаритович сказал, что ему «не стыдно быть в такой приличной компании».
— Но на самом деле — это плохо, — сказал он. — Это несправедливое поведение на международной арене. Я не о себе говорю. В санкции снова попали ряд предприятий, люди. Считаю, что когда-то этот эпизод с санкциями будет восприниматься как не очень умная политика не очень умных людей. В Евросоюзе — 27 стран, а мире — почти 200 стран.