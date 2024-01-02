Выдача удостоверения личности, паспорта и других документов подорожала в Казахстане

Но в случае его утраты более двух раз в течение года плата теперь будет равна 1 МРП. То есть, если человек один раз потерял удостоверение личности при восстановлении он заплатит 738,4 тенге, а если более двух раз в течение года, то на третий нужно будет заплатить 3 692 тенге в 2024 году.