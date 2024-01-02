Председательство в ЕАЭС перешло от России к Армении

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в ходе того же саммита, что республика, принимая председательство в органах ЕАЭС, рассчитывает на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач. Он также обозначил приоритеты Еревана, заявив, что в основе договора о Евразийском экономическом союзе «лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки».