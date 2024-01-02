Митрополита Новосибирского и Бердского Никодима возвели в сан архимандрита

В 1992 году после службы в армии поступил в Московскую духовную семинарию. После его направили служить в Саратовскую духовную семинарию. В 1997 год принял монашеский постриг. Спустя год был рукоположен в сан диакона, а потом — в сан иерея. В том же году был назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери поселка Александров Гай. После служил в Москве, Анадыри, Красноярском крае, Челябинской области. Пять лет назад был назначен главой Новосибирской митрополии.