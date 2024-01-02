В воскресенье, 31 декабря 2023 года, в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска митрополита Новосибирского и Бердского Никодима возвели в сан архимандрита иеромонаха Владимира (Бирюкова). Об этом сообщается на сайте Новосибирской митрополии РПЦ.
«Чин возведения состоялся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Клирик Новосибирской епархии иеромонах Владимир (Бирюков) на заседании Священного Синода 27 декабря 2023 года был избран епископом Каинским и Барабинским», — говорится в сообщении.
Никодим родился 30 декабря 1969 года в православной семье в Подмосковье. Он с детства посещал храм Вознесения Господня в Павловском Посаде и пел на клиросе.
В 1992 году после службы в армии поступил в Московскую духовную семинарию. После его направили служить в Саратовскую духовную семинарию. В 1997 год принял монашеский постриг. Спустя год был рукоположен в сан диакона, а потом — в сан иерея. В том же году был назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери поселка Александров Гай. После служил в Москве, Анадыри, Красноярском крае, Челябинской области. Пять лет назад был назначен главой Новосибирской митрополии.