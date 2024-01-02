Анонсировано большое интервью Касым-Жомарта Токаева

Глава государства пообщался с генеральным директором ТОО «Қазақ газеттері» Диханом Қамзабекұлы.
Большое интервью опубликуют завтра в газете «Egemen Qazaqstan» передает ИА El.kz со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента Берика Уали.
«Президент даст ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия, строительства АЭС. Кроме того, будут затронуты и некоторые другие актуальные темы», — сообщил Уали.