Только устроился на работу и заболел: В Молдове теперь выплата «больничных» не зависит от рабочего стажа

До сих пор право на пособие имели работники, у которых было не менее 3 лет общего страхового стажа. Если стаж меньше, то пособие можно было получить при условии, что человек официально проработал не менее 9 месяцев из последних 24 месяцев, предшествовавших больничному. То есть, если отработал не менее 9 месяцев подряд за последние два года.