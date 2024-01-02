Только устроился на работу и заболел: В Молдове теперь выплата «больничных» не зависит от рабочего стажа

До сих пор работникам, у которых было меньше трех лет стажа, не полагалось пособие по временной трудоспособности («больничные»).
Поправки в Закон о пособиях по временной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования приняли в июле прошлого года, в силу они вступают с 1 января 2024 года. Теперь пособие по временной нетрудоспособности, вызванной обычными заболеваниями или несчастными случаями, не связанными с трудовой деятельностью, предоставляется работодателем/ индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере юстиции, независимо от продолжительности периода уплаты взносов (страхового стажа), передает nokta.md.
Проще говоря, стаж теперь не имеет значения. Поэтому для установления соответствующего пособия («больничных») не требуется представлять работодателю документы о подтверждении страхового стажа.
За первые 5 календарных дней пособие по временной нетрудоспособности выплачивает работодатель, после чего подключается территориальное отделение Национальной кассы соцстраха. Отметим, что за целый год работодатель может оплатить не более 15 календарных дней больничного. Например, если вы в январе, марте и мае по 5 дней болели за счёт работодателя, то если заболеете осенью, то с первого же дня пособие будет выплачиваться из бюджета государственного соцстрахования.
До сих пор право на пособие имели работники, у которых было не менее 3 лет общего страхового стажа. Если стаж меньше, то пособие можно было получить при условии, что человек официально проработал не менее 9 месяцев из последних 24 месяцев, предшествовавших больничному. То есть, если отработал не менее 9 месяцев подряд за последние два года.
Размер пособия, которое выплачивает работодатель, устанавливается в пределах 75% от зарплаты работника.