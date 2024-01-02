Что известно о новой серии взрывов на Украине

В течение ночи предупреждение действовало в большинстве центральных и восточных регионов, а также в Киеве, а утром тревогу объявили по всей территории Украины. Она также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.