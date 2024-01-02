Что известно о новой серии взрывов на Украине

Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее. ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.
География событий
Поздно вечером в понедельник воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, вскоре она распространилась на Кировоградскую и Николаевскую области.
В течение ночи предупреждение действовало в большинстве центральных и восточных регионов, а также в Киеве, а утром тревогу объявили по всей территории Украины. Она также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Еще ночью о взрывах сообщали власти Киева и Николаева. Позднее стало известно о взрывах в Кропивницком (ранее — Кировоград) и Харькове, а также в Винницкой области.
По состоянию на 11:10 мск воздушная тревога отменена на большей части территории Украины.
Последствия
В нескольких районах Киева произошли перебои с водой и электричеством, сообщается о повреждении газораспределительной станции в Беличах на западе города.
В украинской столице начались пожары. Известно, что в районе Набережно-Луговой улицы горят складские помещения площадью 2 тыс. кв. м, власти заявили о сильном задымлении в Подольском районе.
О пожарах сообщили мэры Николаева и Харькова Александр Сенкевич и Игорь Терехов.
Ситуация на Украине
В последние недели о взрывах и повреждениях инфраструктуры на Украине сообщается ежедневно. Самыми масштабными стали события в ночь на 29 декабря, когда серии взрывов произошли в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, в результате погибли 25 человек (в том числе 5 детей), еще 109 получили ранения.
31 декабря Минобороны РФ сообщило об ответном ударе, в результате которого были поражены, в частности, «центры принятия решений и военные объекты» в Харькове, а также филиал национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области.
1 января на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Киеве, Николаеве, Одессе, Черкассах, Чугуеве, подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Киевской и Львовской областях.