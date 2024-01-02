Какие законы вступают в силу в январе — Госсобрание Башкирии

И последний закон, вступающий в силу в январе 2024 года — «О внесении изменений в статью 3 Закона РБ “О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Башкортостане”, дает возможность пользоваться государственной поддержкой тем социально ориентированным некоммерческим организациям республики, которые ведут работу в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях и на приграничных территориях России, прилегающих к районам ведения СВО.