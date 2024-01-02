Какие законы вступают в силу в январе — Госсобрание Башкирии

Среди них — закон «О бюджете РБ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который определяет источники доходов и направления расходования бюджетных средств.
«Бюджет сверстан напряженный, но сбалансированный, — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Все приоритетные направления обеспечены финансированием. Доходы республики на 2024 год спрогнозированы в сумме 290,9 млрд рублей, расходы — 300,9 млрд рублей. Дефицит составляет 10 млрд рублей, источники его покрытия определены. На 2025 и 2026-й годы бюджет запланирован бездефицитным».
Закон «О внесении изменения в статью 4 Закона РБ “О развитии сельского хозяйства в Башкортостане” предполагает оказание мер государственной поддержки хозяйствам, занимающимся селекцией сортов и гибридов сельскохозяйственных растений на территории республики.
Как отметили в Курултае, закон будет способствовать развитию отечественной селекции, повышению качества семенного материала и росту урожайности сельскохозяйственных культур.
«Семеноводство — направление стратегическое, — заявил Константин Толкачев. — От семенного материала напрямую зависит обеспеченность продовольствием и цены на полках магазинов. Меры государственной поддержки будут способствовать созданию высокорентабельных перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений».
Между тем, республиканским законом «О внесении изменения в статью 3 закона РБ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты республики о налогах” еще на три года продлена налоговая льгота медицинским организациям, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю “акушерство и гинекология”.
«Имущество, которое принадлежит таким организациям на праве собственности, находится на территории республики и используется для оказания высокотехнологичной медпомощи, освобождается от налога на имущество. Данная мера положительно скажется на материально-техническом оснащении системы здравоохранения и будет способствовать снижению материнской, младенческой и детской смертности в республике», — прокомментировали в Госсобрании.
И последний закон, вступающий в силу в январе 2024 года — «О внесении изменений в статью 3 Закона РБ “О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Башкортостане”, дает возможность пользоваться государственной поддержкой тем социально ориентированным некоммерческим организациям республики, которые ведут работу в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях и на приграничных территориях России, прилегающих к районам ведения СВО.
Речь, в частности, идет об НКО, оказывающих жителям этих территорий содействие в получении социальной, медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи, занимаются там благотворительной или волонтерской деятельностью, помогают развивать некоммерческий сектор.