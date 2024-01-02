Войска РФ уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении

До этого, 29 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях танкистов южнодонецкого направления. По его словам, танковые подразделения — главная военная мощь армии РФ. Журналист отметил, что в день у них бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.